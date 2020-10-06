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إصابة حارسي مرمى المنتخب الأوكراني بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 8:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 8:43 م

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة الحارسين يوري بانكيف وأندري لونين بفيروس كورونا.

كما أصيب أيضا طباخ المنتخب. ودخل الثلاثي في عزل ذاتي في معسكر الفريق بفرنسا، حيث يلعب المنتخب الأوكراني مباراة ودية مع بطل العالم 2018 غدا الأربعاء.

ويتبقى أمام المدرب أندري شيفشينكو حارس وحيد هو هيورهي بوشتشان، حارس دينامو كييف، لخوض المباراة أمام فرنسا ومباراتي المنتخب في دوري أمم أوروبا أمام ألمانيا يوم السبت المقبل وإسبانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وكان الحارس الأساسي للمنتخب الأوكراني أندري بياتوف أصيب بفيروس كورونا أمس الاثنين بالإضافة للاعب خط الوسط تاراس ستيبانينكو، بينما يعزل أربعة لاعبين أنفسهم كإجراء احترازي. فيما يغيب ستة لاعب بسبب الإصابة.


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