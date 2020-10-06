سريلانكا تحظر الفعاليات والتجمعات بعد تسجيل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سريلانكا اليوم الثلاثاء، حظر جميع التجمعات العامة، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى عدد على الإطلاق لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي يتم تسجيلها في يوم واحد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم حظر جميع المعارض والمؤتمرات الكبيرة والحفلات والفعاليات الداخلية والخارجية والعروض الموسيقية والتجمعات الدينية حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف 466 حالة إصابة بفيروس كورونا بين عمال أحد المصانع التي تنتج الملابس الجاهزة للتصدير، وذلك بمنطقة "جامباها" شمال غرب العاصمة كولومبو.

وثبتت إصابة عامل في المصنع بالفيروس السبت الماضي، ما دفع السلطات لفرض حظر تجول لأجل غير مسمى بأربع مناطق حول المصنع.

وكان ينظر إلى سريلانكا على أنها نجحت في السيطرة على تفشي فيروس كورونا. وكانت البلاد سجلت آخر حالة انتقال محلية للعدوى في 30 أبريل.

وقبل اكتشاف إصابات مصنع الملابس، كانت سريلانكا أعلنت تسجيل 3200 حالة إصابة بفيروس كورونا فقط و 13 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة.