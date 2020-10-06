حرائق الغابات في الأرجنتين تلتهم 191 ألف هكتار

أسفرت حرائق الغابات التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة في إقليم قرطبة في الأرجنتين عن دمار نحو 191 ألف هكتار وخسائر اقتصادية كبيرة.

وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا المُهتمة بالشأن اللاتيني في نسختها باللغة الإنجليزية أن قرطبة من أكثر المناطق تضررًا من الحرائق الناجمة عن الطقس وأيضًا بسبب التصرفات البشرية غير المسؤولية وهجر الأراضي في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال خوان كروز مولينا مدير دائرة قرطبة في المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية إن الرقم الذي يزيد عن 191 ألف هكتار الذي دمرته الحرائق يمثل رقمًا قياسيًا في العشرين عامًا الماضية.