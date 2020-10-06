 حرائق الغابات في الأرجنتين تلتهم 191 ألف هكتار - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 2:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

حرائق الغابات في الأرجنتين تلتهم 191 ألف هكتار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 2:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 2:08 ص

أسفرت حرائق الغابات التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة في إقليم قرطبة في الأرجنتين عن دمار نحو 191 ألف هكتار وخسائر اقتصادية كبيرة.
وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا المُهتمة بالشأن اللاتيني في نسختها باللغة الإنجليزية أن قرطبة من أكثر المناطق تضررًا من الحرائق الناجمة عن الطقس وأيضًا بسبب التصرفات البشرية غير المسؤولية وهجر الأراضي في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال خوان كروز مولينا مدير دائرة قرطبة في المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية إن الرقم الذي يزيد عن 191 ألف هكتار الذي دمرته الحرائق يمثل رقمًا قياسيًا في العشرين عامًا الماضية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك