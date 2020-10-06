الرئيس الفلبيني: سندمر جميع كميات المخدرات التي تمت مصادرتها في أسبوع واحد

قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إن القائمين على إنفاذ القانون في البلاد، تلقوا أوامر بتدمير جميع كميات المخدرات غير القانونية التي تمت مصادرتها بحلول الأسبوع المقبل، وذلك في محاولة لمنع إعادة بيع تلك المواد المهربة.

وقال دوتيرتي في خطاب وجهه للمواطنين في وقت متأخر من الليلة الماضية، إنه يجب على الحكومة الاحتفاظ بكمية صغيرة فقط من تلك المخدرات، لاستخدامها كدليل ضد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات غير القانونية، وألا تتحمل الحكومة عبء تخزين جميع المخدرات التي تمت مصادرتها.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك، إن المحكمة العليا تسمح بتدمير المخدرات غير القانونية التي تتم مصادرتها، بعد القيام بجرد للأدلة.

وبحسب وكالة مكافحة المخدرات في الفلبين، فإنه من الممكن تدمير "أكثر أو أقل من طن واحد من المخدرات بحلول الأسبوع المقبل".

يذكر أن القائمين على إنفاذ القانون في الفلبين صادروا منذ عام 2016 -عندما أصبح دوتيرتي رئيسا للبلاد وشن حملة صارمة ضد المخدرات غير القانونية- أكثر من 7000 كيلوجرام من المخدرات، والتي تبلغ قيمتها 53 مليار بيزو (1.1 مليار دولار).