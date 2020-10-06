 إجراء 41 عملية قلب مفتوح لمرضى القلب في البحيرة بالمجان - بوابة الشروق
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إجراء 41 عملية قلب مفتوح لمرضى القلب في البحيرة بالمجان

غادة الدسونسي:
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 4:06 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى قيام إحدى الجمعيات بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب، بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطرة العلاجية بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق، حيث تم إجراء 41 جراحة قلب مفتوح بتكلفة إجمالية مليون و476 ألف جنيه تكلفة العملية الواحدة (36 ألف جنيه)، ليصبح إجمالى ما تم إجرائه 128 جراحة قلب مفتوح لمرضى القلب بالبحيرة خلال العام الحالي.

وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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