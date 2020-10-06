حالات الشفاء من كورونا تتجاوز 115 ألفا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 137 ألفًا و248 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء اليوم الثلاثاء، أشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 41 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2410.

وأوضحت تسجيل 2018 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 115 ألفًا و354.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 35 مليون إصابة.