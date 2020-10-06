أحمد محروس يناقش «خطايا العثمانى الأخير» في دار النخبة

أقامت دار النخبة للنشر والتوزيع ندوة وحفل توقيع رواية "خطايا العثمانى الأخير"، للروائي أحمد محروس، وذلك فى مقر الدار بشارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، بحضور عدد من القراء وفق قواعد الإجراءات الاحترازية.

أدار النقاش الناقد السيد الزرقانى وقدم الرواية رئيس مجلس إدارة دار النخبة الكاتب الصحفى أسامة إبراهيم سلمان وأدار الندوة الإعلامى محمد نجم الدين.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد أحمد صابر المنسي، و أرواح شهداء الكتيبة 103 صاعقة، أبطال ملحمة كمين (البرث) على أرض سيناء الطاهرة، حيث أهدى المؤلف في بداية الرواية العمل إلى أرواح شهداء كمين البرث.

وخلال كلمته استعرض الروائي أحمد محروس، عوالم روايته بين جغرافية المكان وعبقرية الزمان، مشيرا إلى النسيج العثمانى لأحداث الرواية في شوارع القاهرة قائلا: "من أمام القصر الكبير الشامخ البنيان في حارة درب الطليان، أحد حواري منطقة "وردان" إمبابة حاليًا، آخر حي في شرق القاهرة في ذلك الزمان.. كان القصر مهيبًا جليًا شامخ الارتفاع.. على طراز المباني القديمة العتيقة شديدة الارتفاع.. وكانت حجارة بناء القصر مستخرجة من منطقة الجبل الأحمر القريبة من حي الوردان والموجودة بشرق القاهرة".

ومن جانبه تحدث أسامة إبراهيم عن أهمية الرواية في السرد التاريخى لما لها من أهمية في كشف حقائق حقبة مهمة وأحداث دسمة حدثت وقائعها على أرض مصر وشدد على أهمية الرواية في كشف الزيف والخلط التاريخي المزعوم للعثمانيين.

فى حين أشار الناقد السيد الزرقاني في مداخلته حول البنية الفنية للرواية والحبكة للأحداث من بين عذوبة الألفاظ ورشاقة الكلمات.