ترامب يأمر بوقف مفاوضات الحزمة الاقتصادية لتخفيف تداعيات كورونا إلى ما بعد الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أمر بوقف المفاوضات مع الديمقراطيين بشأن حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدة نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه أمر ممثليه من المفاوضين بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وأنه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية بصدد سن مشروع قانون تحفيز كبير يركز على الأمريكيين النشطين في العمل والأعمال التجارية الصغيرة".

وأوضحت "سي إن إن" أن ترامب غرّد بذلك بعد وقت قصير من مكالمته الهاتفية مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين كبير مفاوضي الإدارة.