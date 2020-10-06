أيمن طاهر: تصريحات البدري عن مصطفى محمد لـ«استفزازه»

علق أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على تصريحات حسام البدري، المدير الفني للفراعنة بشأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدًا أنه يرفض التدوير بين جنش وأبوجبل في مباريات الأبيض.

وقال طاهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مصطفى محمد مهاجم ممتاز وهداف ويمتلك إمكانيات قوية جدًا ولكن يحتاج للنضج (عايز يستوي) بشكل أكبر وسيقدم أفضل من هذا 100 مرة".

وأردف: "أعتقد أن حسام البدري بتصريحه الأخير لم يقصد شيء، سأضرب مثال بحارس المرمى، هناك حارس تعامله بشكل جيد يعطيك أقصى شيء لديه، وحارس لا بد أن تستفزه لكي يقدم أفضل ما لديه".

وشدد: "أعتقد أن البدري كان في تفكيره استفزاز مصطفى لتحفيزه، ولا يوجد شك أن مصطفى محمد مهاجم بإمكانيات لن تتكرر في مصر".

وواصل: "الفترة الذي شارك بها جنش وأبو جبل كنت مستاء جدًا وأردت استمرار أحدهما".

وتابع: "يجب أن يتم الاستقرار على استمرارية أحدهما في مركز حراسة المرمى مع الزمالك".

وأكد: "أحمد الشناوي من أفضل حراس المرمى المتواجدين في مصر كموهبة، ومن المحزن أن يقصر حارس مثله في حق نفسه دون أي مردود".

واختتم: "آخر مكالمة جمعتني بأحمد الشناوي منذ فترة، هو الآن في عمر الـ28 عامًا ويجب أن يكون في مكانة أخرى وأعلم أنه يتدرب بقوة والتزام".