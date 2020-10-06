السيطرة على حريق شقة في التبين

شب حريق داخل شقة سكنية منطقة التبين جنوب القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أية إصابات بشرية وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل الشقة وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت غرفة عمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية منطقة التبين، وفور إنتقال سيارتين إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن النار التهمت محتويات المحل، وأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي داخلها.