عروض مسرحية بجامعة عين شمس لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفال الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم والطلاب، بحضور أسرة الشهيد إبراهيم الرفاعي، والعميد سامح إبراهيم الرفاعى ونبيلة إبراهيم الرفاعى، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة والعقيد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية والعقيد محمد فؤاد والرائد محمد طارق والرائد محمد يوسف والفنانة نهال عنبر.

ضمت الاحتفالية مجموعة مختارة من أعمال الطلاب الفنية، تنوعت بين العرض المسرحي أمير الشهداء وهو من تأليف وإخراج محمد ذكي ويحكي بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعي في إطار درامي يربط بين انتصارات وبطولات الماضي وما يحدث اليوم من انتصار الجيش المصري على قوى الإرهاب الغاشم.

كما قدم منتخب الجامعة للموسيقى والكورال فقرات غنائية مختارة من الأغاني الوطنية بقيادة وتدريب الفنان محمود وحيد، بالإضافة إلى استعراضات فرقة الفنون الشعبية بقيادة وتدريب الفنان حسن شحاته.

وفي ختام الحفل تم تكريم أسرة الشهيد الرفاعي والرائد محمد يوسف مصاب العمليات الحربية والرائد محمد طارق وديع والفنانة نهال عنبر.