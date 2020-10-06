 عروض مسرحية بجامعة عين شمس لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 11:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

عروض مسرحية بجامعة عين شمس لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:31 ص

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفال الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم والطلاب، بحضور أسرة الشهيد إبراهيم الرفاعي، والعميد سامح إبراهيم الرفاعى ونبيلة إبراهيم الرفاعى، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة والعقيد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية والعقيد محمد فؤاد والرائد محمد طارق والرائد محمد يوسف والفنانة نهال عنبر.

ضمت الاحتفالية مجموعة مختارة من أعمال الطلاب الفنية، تنوعت بين العرض المسرحي أمير الشهداء وهو من تأليف وإخراج محمد ذكي ويحكي بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعي في إطار درامي يربط بين انتصارات وبطولات الماضي وما يحدث اليوم من انتصار الجيش المصري على قوى الإرهاب الغاشم.

كما قدم منتخب الجامعة للموسيقى والكورال فقرات غنائية مختارة من الأغاني الوطنية بقيادة وتدريب الفنان محمود وحيد، بالإضافة إلى استعراضات فرقة الفنون الشعبية بقيادة وتدريب الفنان حسن شحاته.

وفي ختام الحفل تم تكريم أسرة الشهيد الرفاعي والرائد محمد يوسف مصاب العمليات الحربية والرائد محمد طارق وديع والفنانة نهال عنبر.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك