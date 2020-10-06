غموض حول توقيت إصابة ترامب بكورونا

بدأت التكهنات حول متى وكيف أصيب الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، بعد فترة وجيزة من إعلانه يوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بالعدوى.

تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي في بيثيسدا بولاية ماريلاند في وقت لاحق من يوم الجمعة؛ كإجراء احترازي، لكنه فاجأ الجميع بمغادرة المشفى يوم الأحد.

بعدها، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بنظريات المؤامرة، حيث اتهم البعض الرئيس بالكذب بشأن مرضه، بينما ألقى آخرون باللوم على معسكر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في تعرض الرئيس للفيروس، بعدما التقيا على منصة المناظرة في كليفلاند يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

يظهر ادعاء نُشر على فيسبوك في 3 أكتوبر، صورة من تغريدة في 2 أكتوبر للمرشحة السابقة للكونجرس ديانا لورين المؤيدة لترامب، وهي تقول: "سأقول فقط ما نفكر فيه جميعًا.. كان ترامب على ما يرام حتى المناقشة، حيث أقاموا له الميكروفونات والمنصات، فترة الحضانة عادة من يومين إلى ثلاثة، وكانت الاختبارات إيجابية بعد يومين من المناظرة، لقد أصيب ترامب بكورونا".

شارك مستخدمو فيسبوك في أمريكا شكوك لورين، والبعض منهم لم يصدق أن الحدث كان بمثابة صدفة لإصابة ترامب بالفيروس.

تقول صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، إن إصابة ترامب حدثت في توقيت غامض، حيث تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن الوقت بين التعرض للإصابة وتطور الأعراض، أو ما يعرف بفترة الحضانة، مدتها من 2-14 يومًا.

وغرد ترامب بأنه قد ثبتت إصابته بكورونا في الساعات الأولى من يوم 2 أكتوبر، أي بعد 3 أيام تقريبًا من المناظرة الرئاسية في 29 سبتمبر.

لكن تعليقات الطبيب الذي يعالج الرئيس في والتر ريد أدت إلى طرح أسئلة أكثر حول موعد إصابة الرئيس بالفيروس.

قال طبيب الرئيس، الدكتور شون كونلي، للصحفيين يوم السبت، إنه ربما تم تشخيص ترامب في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث سافر إلى ولايتي مينيسوتا ونيوجيرسي في الأيام التي سبقت إعلان البيت الأبيض عن إصابته بالفيروس.

وأصدر الطبيب كونلي لاحقًا بيانًا رسميًا لتوضيح زمن الإصابة قائلاً: "تم تشخيص الإصابة مساء الخميس، الأول من أكتوبر، وتلقى كوكتيل ريجيرون من الأجسام المضادة يوم الجمعة 2 أكتوبر".

كان منظمو المناظرة قد أمروا ترامب وبايجن بارتداء الكمامات وإجراء الاختبارات.

وفي مقابلة يوم 2 أكتوبر على قناة فوكس نيوز، قال مدير المناظرة كريس والاس، إن كل شخص يحضر المناظرة يجب أن يخضع لاختبار تديره عيادة كليفلاند، لكنه في مقابلة لاحقة مع قناة فوكس نيوز، أوضح أن أعضاء معسكريّ بايدن وترامب وصلوا بعد فوات الأوان لإجراء الاختبارات.

وقال والاس: "تأخروا في الوصول، لذا لم يكن هناك وقت كافٍ لإجراء الاختبار وإجراء المناظرة في يوم الثلاثاء، إنهم لم يحضروا حتى في ظهر نفس اليوم".

رفضت عائلة ترامب أيضًا ارتداء الكمامات طوال المناظرة، متجنبين تكليفات منظمي الحدث، حيث ذكرت الصحيفة أن الأسرة تخلصت من الأقنعة عندما عُرضت عليها.

وربما ما يثبت تعرض ترامب للإصابة بكورونا قبل المناظرة، هو أن 7 أشخاص على الأقل حضروا حدثًا في حديقة البيت الأبيض، في يوم 26 سبتمبر، حيث أعلن ترامب أن القاضي آمي كوني باريت مرشحًا للمحكمة العليا.

بين هؤلاء الحضور: ميلانيا زوجة ترامب، والسناتور مايك لي، والسناتور الجمهوري من ولاية يوتا، والسناتور توم تيليس، والسناتور الجمهوري، والمستشارة السابقة للبيت الأبيض كيليان كونواي، والحاكم السابق لنيوجيرسي كريس كريستي، والقس جون جينكينز رئيس جامعة نوتردام، ومراسل البيت الأبيض.