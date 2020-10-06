ياروسلاف كاتشينسكي يعود لحكومة بولندا نائبا لرئيس الوزراء

تم تعيين السياسي الأكثر قوة في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم، رسميا نائبا لرئيس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وعاد كاتشينسكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2007، إلى الحكومة ليتولى المنصب التنفيذي في إطار تعديل وزاري أوسع نطاقا تسبب مؤخرا في صراع داخلي مرير بين الأغلبية الحاكمة.

ومن المتوقع أن يساعد وجوده في التوسط بين الفصائل المتنافسة.

ومنذ عودة حزبه المحافظ اجتماعيا، حزب القانون والعدالة، إلى السلطة في أواخر عام 2015، فضل كاتشينسكي توجيه الأحداث من المقعد الخلفي.

ولم يتقلد أي وظيفة رسمية في السلطة التنفيذية.

وتم تأجيل أداء اليمين للوزراء الجدد الذي كان مقررا أمس الإثنين، بعد أن ثبتت إصابة شميسلاف شارنيك، وزير التعليم الجديد المرتقب، بفيروس كورونا، مما أدى إلى اخضاع العديد من المسؤولين الحكوميين للحجر الصحي.

ولأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، أقيم الحفل اليوم الثلاثاء في حدائق القصر الرئاسي وليس في الداخل. وارتدى جميع المشاركين في الحفل الكمامات واتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي.

ومع الانتهاء من التعديل الوزاري رسميا، يمكن للأغلبية الحاكمة الآن التركيز على هجوم تشريعي، والذي قد يشمل استمرار إصلاح نظام العدالة وكذلك إصلاح وسائل الإعلام، حسبما قال السياسي البارز في حزب القانون والعدالة، كرزيستوف سوبوليفسكي، لقناة "تي في بي أنفو" في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال سوبوليفسكي إنه في الوقت نفسه، تظل مكافحة كورونا أولوية.