وسائل إعلام روسية: استقالة رئيس وزراء قرغيزستان على خلفية الأزمة السياسية في البلاد

تقدم رئيس الوزراء القرغيزي كوباتبيك بورونوف، اليوم الثلاثاء، باستقالته لرئيس الجمهورية سورونباي جينبيكوف، وذلك على خلفية الأزمة السياسية الجارية في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن وسائل إعلام في قرغيزستان.

يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أُُجرِيت يوم الأحد، وأدت لاندلاع موجة احتجاجات شعبية ضخمة بعد فوز حزبين مقربين من الرئاسة فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس جينبيكوف أنه لا يزال يسيطر على الوضع في البلاد بعد اقتحام متظاهرين لمقر الرئاسة والبرلمان ولجنة الأمن القومي، وإطلاق سراح منافسه الرئيسي الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف، فيما نقلت مصادر إعلامية عن المعارضة إعلانها الاستيلاء على السلطة.