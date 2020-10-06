سي إن إن: وفيات كورونا في أمريكا تفوق وفيات الانفلونزا خلال 5 مواسم ماضية مجتمعة

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، فاق عدد الوفيات المتعلقة بفيروس الإنفلونزا خلال 5 مواسم ماضية مجتمعة.

وذكرت "سي إن إن" أنه وفقا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حدثت في 29 من فبراير الماضي، مضيفة أنه بعد مرور سبعة أشهر، لقي أكثر من 210 آلاف أمريكي مصرعهم بسبب الفيروس.

وأوضحت القناة الأمريكية أن نحو 178 ألف شخص توفوا على مدار خمسة مواسم من الإنفلونزا التي تمتد من عام 2015 وحتى عام 2020، بينما أكثر من 210 آلاف شخص توفوا جراء كورونا هذا العام.

وأضافت أن موسم الإنفلونزا المعتاد يستمر عادة لسبعة أشهر فقط من أكتوبر وحتى أبريل.

وقالت إنه وفقا لتقديرات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن عدد الأمريكيين الذين توفوا من الإنفلونزا في المواسم الأخيرة كان كالتالي:

عام 2019-2020: 22 ألفا (تقدير أولي)

عام 2018-2019: 34 ألفا (تقدير أولي)

عام 2017-2018: 61 ألفا (تقدير أولي)

عام 2016-2017: 38 ألفا

عام 2015-2016: 23 ألفا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قلل من شأن التهديد الذي يشكله فيروس كورونا - في تغريدة له في وقت سابق اليوم - وزعم أنه أقل فتكا بكثير من الإنفلونزا في أغلب المجتمعات.