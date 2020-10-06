ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، بنحو 4 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 833 جنيها، مقابل 829 جنيها أمس، بحسب ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، زاد جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى نحو 714 جنيها مقابل 710 جنيها، كما ارتفع عيار 24 ليسجل نحو 952 جنيها مقابل 948 جنيها، كما قفز الجنيه الذهب 32 جنيها ليصل إلى 6664 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب بنحو 6 دولارات للوقية الواحدة، ليصل إلى 1906 دولار مقابل 1900 دولار.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب المحلي، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وزاد الذهب محليا فى مصر ما يزيد عن 45% منذ بداية العام الجاري.