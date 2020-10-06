رابطة التجارة الألمانية تحذر من موجة إفلاسات في 2021

أعربت رابطة تجارة التجزئة في ألمانيا عن تخوفها من حدوث موجة كبيرة من حالات الإفلاس بين شركاتها في العام المقبل؛ بسبب أزمة كورونا وازدهار التجارة عبر الإنترنت.

وفي تصريحات لبوابة "ميركور.دي إي"، قال شتيفان جينت، الرئيس التنفيذي للرابطة، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع، مع انتهاء التخفيف المعمول به لقانون الإفلاس بحلول نهاية العام، حدوث ارتفاع مفاجئ في معدلات الإفلاس.

كانت الرابطة حذرت في الصيف الماضي من أن أزمة كورونا تنذر بغلق نحو 500 محل.

وعلقت الحكومة الإجراء الخاص بإلزام الشركات بتقديم طلب لإشهار إفلاسها، حتى نهاية العام بالنسبة للشركات المثقلة بالديون لكنها لا تزال غير معسرة.

وكانت الحكومة قد علقت العمل بهذا الإجراء الملزم مؤقتًا في الربيع الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي لتفادي حدوث موجة إفلاس بسبب أزمة كورونا، وقد عاد العمل بهذا الإجراء للشركات المعسرة اعتبارًا من اليوم الخميس.

وكانت توقعات الرابطة في نهاية الشهر الماضي أشارت إلى أن عائدات قطاع تجارة التجزئة في العام الحالي ستصل إلى قرابة 552 مليار يورو بتراجع بنسبة نحو 1.5% مقارنة بالعام الماضي، وقالت الرابطة إن هناك قطاعات رائجة وأخرى تأثرت بشكل سلبي للغاية بالأزمة.