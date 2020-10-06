أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، أنه سينظم مساء الجمعة المقبل، احتفالاً بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية والحفاظ على أمن وأمان المواطن.



وقال أبو شقة، في بيان له اليوم، إن انتصار مصر في حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة في تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.



ووجه الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة.



وبحسب بيان الحزب، فإنه من المقرر أن يتناول الحفل توزيع درع الوفد على أسر الشهداء والمصابين، وبعض من شاركوا في حرب 1973، تقديراً وتثميناً لدورهم الوطني وما جادوا به دفاعاً عن التراب الوطني.



وأسند أبو شقة إعداد وتجهيز الحفل إلى أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، ومساعد رئيس الحزب لشئون السياحة.