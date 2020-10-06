اليابان وكوريا الجنوبية تتقفان على تيسير حركة تنقل رجال الأعمال من 8 أكتوبر

اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على استئناف رحلات العمل قصيرة وطويلة الأجل اعتبارًا بعد الغد الخميس 8 أكتوبر الجاري، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في مؤتمر صحفي -حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- ضرورة أن تعود التبادلات الاقتصادية إلى مسار التعافي.

ويأتي اتفاق البلدين في وقت تدهورت خلاله العلاقات الثنائية بين الجارتين إلى أدنى مستوياتها بسبب سلسلة من أحكام محكمة كورية جنوبية تقضي بدفع شركات يابانية تعويضات للعمالة الكورية عن العمل القسري في زمن الحرب.

من جانبها، أوضحت كوريا الجنوبية أنها توصلت إلى اتفاق مع اليابان على تطبيق نظام الإجراءات الخاصة بدخول رجال الأعمال هذا الأسبوع، وأضافت أن النظام يشمل مسار الأعمال الخاص برجال الأعمال لإقامة قصيرة الأجل ومسار الإقامة للمسافرين لإقامة طويلة الأجل.

ومن المقرر إعفاء رجال الأعمال من العزل الذاتي الذي يستمر أسبوعين، في حالة تقديم شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا في فحص كورونا الذي يجري قبل 72 ساعة من المغادرة، بالإضافة إلى خروج نتيجة فحصهم الإضافي بعد الوصول إلى البلد الآخر سلبية.

وسيطلب من المسافرين لإقامة طويلة الأجل اختبار كورونا عند وصولهم والعزل الذاتي لمدة أسبوعين.

ويعد هذا الاتفاق نقطة تحول فيما يخص التبادلات الاقتصادية بين سول وطوكيو منذ أن أغلقت طوكيو حدودها أمام كوريا الجنوبية في مطلع مارس الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا، واتخذت كوريا الجنوبية إجراءات مضادة ردا على ذلك.

وكانت الحكومتان الكورية الجنوبية واليابان تجريان مفاوضات حول تخفيف قيود دخول رجال الأعمال منذ أواخر يوليو الماضي.

وتعد اليابان الدولة الخامسة التي توصلت مع كوريا الجنوبية إلى اتفاق لتنفيذ الإجراءات الخاصة لدخول رجال الأعمال بعد الصين والإمارات وإندونيسيا وسنغافورة.