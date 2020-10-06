أكد ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي والمعار لصفوف سموحة، أنه لم يتلقى اي اتصال من جانب الأحمر بشأن عودته نهاية الموسم، كاشفا عن موقفه من الاحتراف في الدوري البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وقال ناصر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم يتواصل معي أحد من النادي الأهلي، وهذا ليس جديدًا، هذا هو الطبيعي دائما يفعلون ذلك، انا أركز مع سموحة فقط".

وأضاف: "الأهلي بيتي وطبيعي أن أعود له لأنني مرتبط بتعاقد مع القلعة الحمراء، خرجت لرغبتي في المشاركة لأجد لي مكان في المنتخب الأول"

وأردف: "لن أخرج على سبيل الإعارة مرة أخرى، لو الأهلي يريدني فسيكون له الأولوية بالتأكيد، ولو الأهلي لا يريدني فأنا بالتأكيد لدي عروض وسأرى الصالح لي، ولكن لم أحدد إذا كان داخل مصر أو خارجها".

وتابع: "أي لاعب يريد أن يحقق أي شئ فلن يختار إلا الأهلي بالتأكيد، وعرض ناسيونال ماديرا لضمي ما زال قائما، ولكن من ضمن العقبات هي القيمة المادية".

واختتم: "بعيدًا عن الماديات ولكن أريد أن أحقق هدف وأن يكون لي تاريخ بعد اعتزالي، وهذا بالتأكيد سيتحقق في الأهلي".