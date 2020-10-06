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بالصور: عبد الوهاب وكيمز في العرض الخاص لفيلم «الخطة العامية»

العرض الخاص لفيلم الخطة العامية
العرض الخاص لفيلم الخطة العامية
محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:03 ص

حضر مؤلفو فيلم "الخطة العامية" كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، العرض الخاص لفيلمهم الروائي الأول، مع أبطال العمل علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، والمخرج معتز التوني، والمنتجة شهد رمزي، كما حضر العرض الخاص أصدقائهم من نجوم الفن ونن بينهم تامر حسني، وشيكو، وشريف رمزي، وأوس أوس، وكريم عفيفي، وسارة درزاوي، ومحمد أنور، وأحمد فتحي، ومي سامي.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية" حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. الفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وبطولة علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل.

ومن المقرر طرح فيلم "الخطة العامية" غدا بدور العرض في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز مسرحية "صباحية مباركة" التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز كما ينتظروا العرض الأول للمسلسل المسرحي "اللوكاندة" يوم 8 أكتوبر مع أشرف عبد الباقي وهو أول سيت كوم مسرحي كما قاموا بتأليف الموسمين الخامس والسادس من مسرح مصر

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