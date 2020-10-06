كشفت دراسة حديثة تسارع التحول الجاري في غابات الأمازون، من طبيعتها المطيرة لتصبح أرض سافانا أقل رطوبة؛ في إشارة لتفاقم نتائج قطع الأشجار الذي يتم في الغابة على مرئي من الجميع.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مركز ستوكهولم ريزيليانت أن 40% من مساحات الأمازون انخفض منسوب الأمطار بها؛ ما قد يحول طبيعتها من غابات مطيرة لأراضي عشبية.

ويقول آيري ستول مشرف الدراسة، إن وجود الأشجار الكثيفة المميزة للغابات المطرية تعمل على زيادة منسوب الأمطار من خلال تبخير المياه من أوراقها لتقوم الأمطار بدورها بإنبات أشجار كثيرة فتستمر الحياة وبالمقابل يؤدى انخفاض عدد الأشجار بقطعها وحرقها لانخفاض الأمطار وبالتالي انخفاض عدد الأشجار أكثر وزيادة قابلية الأراضي العشبية لجذب الحرائق.

ويقول أولغن فيتسر، أحد المشاركين بالدراسة، إن المشكلة هي كما يحدث التحول من الأرض المطيرة للأرض العشبية ببطء فإن إعادة الأمور لطبيعتها يعد شبه مستحيل، مضيفًا أن هناك الكثير من الحيوانات النادرة التي لا تتأقلم مع غير الغابات المطيرة وهي أول من سيكون ضحية ذلك التحول.

وتم تحذير الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو من تلك الظاهرة إلا أنه لم يعر الأمر اهتماما لتتزايد نسبة حرائق الأمازون بـ60% عن العام الماضي.