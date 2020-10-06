 صحة مطروح: الكشف على 14 ألفا ضمن 100 مليون صحة - بوابة الشروق
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صحة مطروح: الكشف على 14 ألفا ضمن 100 مليون صحة

مديرية الصحة بمطروح - ارشيفية
مديرية الصحة بمطروح - ارشيفية
أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:41 م
قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة صحة مطروح، إن إجمالي ما تم الكشف عليهم من مواطنين في حملة الكشف المبكر الاعتلال الكلوي، بلغ عددهم 14 ألف مواطن منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وأضاف البلتاجي أن المستهدف الكشف عليهم خلال حملة الكشف المبكر الاعتلال الكلوي، حتى نهاية ديسمبر المقبل هو ١٠٠ ألف مواطن من سكان المحافظة، بمعدل 14%.

وأوضح أنه تم الكشف على ٥٠٠ مواطن من أهالي قرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين، في إطار حملة نور الحياة، مع التوجيه وتقديم خدمة متكاملة للمريض، الذي يعاني من مشاكل طبية خاصة بالعيون.

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