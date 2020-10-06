وزير الصحة الإيطالي: سيضطر المواطنون لارتداء أقنعة الوجه طوال الوقت قريبا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الثلاثاء، إن الإيطاليين سوف يضطرون قريبا إلى ارتداء أقنعة الوجه طوال الوقت عندما يكونون في أماكن مفتوحة، مؤكدا بذلك التقارير التي تفيد باتخاذ إجراءات في الفترة المقبلة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال سبيرانزا أمام مجلس النواب بالبرلمان، إن الحكومة تخطط لـ "توسيع الالتزام بارتداء أقنعة الوجه في الاماكن المفتوحة أيضا".

وأضاف أن الإجراء يجب أن يكون جزءا من مرسوم من المقرر اعتماده غدا الأربعاء.

كما أوضح وزير الصحة الايطالي أنه سيكون هناك تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، بطريقة أكثر صرامة، وذلك بسبب زيادة خطر العدوى الناتجة عن تجمعات المواطنين.

يذكر أن أقنعة الوجه تعتبر إلزامية بالفعل أثناء ممارسة الأنشطة في الاماكن المفتوحة في العديد من المناطق الإيطالية، ومن بينها صقلية وكامبانيا ولاتسيو.

وتقوم السلطات الإيطالية بتكثيف الإجراءات الجديدة الخاصة باحتواء فيروس كورونا، كرد على ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل الماضي.