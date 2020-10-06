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مدرب الزمالك: حققنا فوز صعب أمام سموحة في ظل الغيابات

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:26 ص

علق مدحت عبد الهادي، المدرب المساعد في جهاز الزمالك، على فوز فريقه أمام سموحة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 في كأس مصر، بنتيجة 2-1.

وقال عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "نجحنا في تحقيق فوز صعب، والظروف كانت صعبة ولدينا العديد من الغيابات".

وأضاف: "في ظل ذلك نجحنا في الظهور بهذا الشكل وكنّا قادرون على تحقيق الفوز في المباراة، ولكن أهدرنا ركلة جزاء، وأرى أن هذا الفوز جاء بسبب الأداء (الرجولي) للاعبي الزمالك".

وتابع: "الشكل لم يتغير كثيرًا منذ رحيل طارق يحيى، ولكن الفريق يسير بشكل جيد جدًا".

وأوضح: "نريد مساندة الجميع ونعلم أن المرحلة المقبلة صعبة، ولكن قادرين على تخطيها بنجاح".

وواصل مدرب الزمالك: "سعيد بمستوى أحمد سيد زيزو، وكان من ضمن أسباب الفوز في مباراة اليوم أمام سموحة".

واختتم: "أيضًا إمام عاشور الذي قدم أداء يفوق العادة، والحمد لله على الفوز والصعود، ودائمًا نريد إسعاد الجماهير".

 


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