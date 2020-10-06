مدرب الزمالك: حققنا فوز صعب أمام سموحة في ظل الغيابات

علق مدحت عبد الهادي، المدرب المساعد في جهاز الزمالك، على فوز فريقه أمام سموحة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 في كأس مصر، بنتيجة 2-1.

وقال عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "نجحنا في تحقيق فوز صعب، والظروف كانت صعبة ولدينا العديد من الغيابات".

وأضاف: "في ظل ذلك نجحنا في الظهور بهذا الشكل وكنّا قادرون على تحقيق الفوز في المباراة، ولكن أهدرنا ركلة جزاء، وأرى أن هذا الفوز جاء بسبب الأداء (الرجولي) للاعبي الزمالك".

وتابع: "الشكل لم يتغير كثيرًا منذ رحيل طارق يحيى، ولكن الفريق يسير بشكل جيد جدًا".

وأوضح: "نريد مساندة الجميع ونعلم أن المرحلة المقبلة صعبة، ولكن قادرين على تخطيها بنجاح".

وواصل مدرب الزمالك: "سعيد بمستوى أحمد سيد زيزو، وكان من ضمن أسباب الفوز في مباراة اليوم أمام سموحة".

واختتم: "أيضًا إمام عاشور الذي قدم أداء يفوق العادة، والحمد لله على الفوز والصعود، ودائمًا نريد إسعاد الجماهير".