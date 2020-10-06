وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «ذكريات الكرنك» للاحتفاء بالفنان محمود رضا

أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالاحتفالية الفنية المبتكرة التي نظمتها دار الأوبرا المصرية تحت عنوان "ذكريات الكرنك"، وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا، بحضور الفنانة الرائدة فريدة فهمي، والفنانة شيرين رضا، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقالت عبد الدايم إن التجربة المميزة التي نفذتها دار الأوبرا أكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا، مضيفة أن إبداعات الراحل ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين، مشيدة بفكرة الاحتفالية وأسلوب تنفيذها الذي أثبت أن سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية سيبقى خالداً في الوجدان وملهما للأجيال.

وتابعت أن تواصل الاحتفاء بمحمود رضا يأتي تعبيراً عن عرفان الوطن بجهود رموزه من أيقونات القوى الناعمة الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الانتماء والولاء لأرض مصر ونجحوا في التعبير عن هويتها المتفردة.

وكانت وزيرة الثقافة قد أهدت اسم محمود رضا درعاً تذكارياً تكريماً له وتسلمته ابنته الفنانة شيرين رضا، ودرعا آخر للفنانة فريدة فهمي، وذلك قبل بدء الاحتفالية التي قدمتها فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلى، ومزجت بين الاستعراضات والموسيقى الحية، مع مشاهد الفيلم السينمائي الشهير "غرام في الكرنك" من إخراج علي رضا، والذي قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1967.

وتضمنت الاحتفالية نخبة من التصميمات الحركية لـ"محمود رضا" عبرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر، وتم أداؤها من خلال الرؤية الفنية للعبقري الراحل، التي تجلت في تناغم الموسيقى والتابلوهات الاستعراضية للفيلم.

حضر الاحتفال الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.