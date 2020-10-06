الزراعة تحتفل بالمنظومة الرقمية لتكويد مزراع الرمان بأسيوط

عقدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي المؤتمر الأول من نوعه؛ للاحتفال بنجاح المنظومة الرقمية، بالتعاون مع شركة محاصيل مصر والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الـGPS في مدينه أسيوط.

واستعرض رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار، الجهود التي تقوم بها الدولة لفتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية، من خلال الحجر الزراعي، والتي وصلت إلى 38 سوقًا حتى الآن في خلال الثلاث السنوات الأخيرة فقط.

وأضاف العطار، خلال بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الحجر الزراعي يستهدف خلال الفترة الحالية فتح أسواق في عدة دول منها: "الصين واليابان والفلبين وإندونيسيا" أمام الرمان المصري، والتي سوف تكتمل خلال الشهور القادمة.

وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية وأجهزة الـGPS وصور الأقمار الصناعية؛ لتطوير منظومة التصدير للحاصلات الزراعية المصرية، لتمكين المستوردين من تتبع شحناتهم والتأكد من الالتزام بتعليمات الحجر الزراعي المصري، موضحًا أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإمكانيات لنجاح المشروع تمهيدًا لتعميمه على باقي الحاصلات الزراعية المزمع تصديرها، ومنها: "الموالح والبطاطس والبصل" خلال الفتره القادمة.

وزار رئيس الحجر الزراعي، العديد من المزارع والمفارش ومراكز التجميع، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة والنائية منها، والالتقاء بالمزارعين والقائمين على عمليات الجمع والفرز والتعبئة في مواقعهم؛ للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر الزراعي المصري.

كما زار مزارع ومفارش ومراكز التجميع بمحافظة أسيوط، وكذلك زيارة مراكز البيع المنتشرة، وحثهم على اتباع الطرق الحديثة لتعظيم العائد من استثماراتهم والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة.