محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس مبنى كلية الطب البيطري الجديد

وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، حجر الأساس لمبنى كلية الطب البيطري الجديد بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية بمقر الجامعة، اليوم الثلاثاء، حيث تفقد المستشفي البيطري الملحق بالكلية والذي تم الانتهاء منه لاستغلاله في التدريب والتطبيق العملي للطلاب، كما تفقد المزرعة الملحقة بالجامعة والمقامة على مساحة 1000 فدان والتي يتم زراعتها بأنواع متعددة من المحاصيل وأشجار النخيل والمستهدف أن يصل إجماليها إلى 10 آلاف نخلة، تم زراعة 1000 نخلة منها حتى الآن.

وأشار إلى التوسع فى زراعة النباتات العطرية والطبية وإجراء الأبحاث الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.