بوينج تخفض توقعاتها للطلب على الطائرات خلال 10 سنوات مقبلة

خفضت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج توقعاتها للطلب خلال 10 سنوات مقبلة على الطائرات، حيث تتوقع استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا على المبيعات.

وتتوقع بوينج حاليا وصول إجمالي الطلب العالمي على الطائرات المدنية خلال السنوات العشر المقبلة إلى 18350 طائرة قيمتها 9ر2 تريليون دولار بانخفاض نسبته 11 في المئة عن توقعاتها في العام الماضي.

وقال مارك آلين مدير التخطيط في بوينج "في حين أصبح العام الحالي غير مسبوق بالنسبة للاضطراب في صناعتنا، نعتقد أن صناعة الفضاء والسلاح ستتغلب على هذه التحديات في المدى القريب وتعود إلى الاستقرار وتزداد قوة".

وبحسب توقعات بوينج فإن شركات الطيران في العالم بدأت التعافي من تراجع عدد ركابها وإيراداتها بأكثر من 90 في المئة خلال العام الحالي لكن التعافي الكامل سيستغرق سنوات.

وعلى المدى الأطول تتوقع الشركة الأمريكية عودة الطلب على الطائرات الى النمو ليصل خلال الاعوام العشرين المقبلة إلى 43 الف طائرة.