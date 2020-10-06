بنك فيرجن مني البريطاني يؤكد شطب 400 وظيفة

أعلن بنك فيرجن مني البريطاني، شطب ما يصل إلى 400 وظيفة، كجزء من خطة البنك لخفض نفقات التشغيل بعد اندماجه مع مجموعة كلايدسديل ويوركشاير (سي.واي.بي.جي) منذ عامين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لبنك فيرجن مني القول إن هذه التغيرات تأتي ضمن خطته المعلنة مسبقا لخفض عدد الوظائف الدائمة لديه، وستشمل موظفيه في أنحاء بريطانيا في عدد من مجالات العمل المختلفة.



كانت مجموعة "سي.واي بي.جي" التي تشكلت من أصول مجموعة ناشيونال أستراليا بنك ليمتد" في بريطانيا قد وافقت على شراء فيرجن مني مقابل حوالي 7ر1 مليار جنيه إسترليني (2ر2 مليار دولار) في 2018.



وأشارت بلومبرج إلى أن إعلان شطب الوظائف في فيرجن مني يضاف إلى حوالي 70 ألف وظيفة فقدها القطاع المصرفي في العالم خلال العام الحالي.