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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 315 ألفا و727 حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 8:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 8:01 ص

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 315 ألفا و727 حالة.


وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6523 حالة.


وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2874 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و420 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3857 حالة وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و845 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و105 حالات إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و100 ألف و33 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 138 ألفا و593 حالة في إقليم "السند".


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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