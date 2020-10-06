ترامب يتنفس بصعوبة بعد خروجه من المستشفى وصعوده درجات البيت الأبيض

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض بعد علاجه من فيروس كورونا، ونقلت شاشات التلفزيون نزوله من طائرته الهليكوبتر مارين وان واضعا كمامة بيضاء قبل أن ينزعها ويقف للتصوير ويؤدي التحية العسكرية ويلوح بيده.

وقال ترامب، في مقطع فيديو بعد عودته من مستشفى مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن حيث عولج من المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس: "لا تدعه يسيطر عليك. لا تخف منه".

وأضاف: "أنا أفضل، وربما اكتسبت مناعة.. لا أعلم". ومضى يقول "اخرجوا وكونوا حذرين"، حسبما نقل موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية.

ووفق مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يبدو ترامب وهو لا يزال يعاني صعوبة في التنفس بشكل صحيح، وذلك بعد صعوده عدة درجات على سلم في البيت الأبيض.

ووفق أطباء شاهدوا مقطع الفيديو وعلّقوا على تويتر، فإن ترامب يبدي علامات عدم ارتياح واضحة ولا تزال حالته الصحية هشة مع "وجود صعوبات في التنفس لا تزال ملحوظة للغاية".