«الشروق» تستعرض قصة 6 معارك بارزة خلال حرب أكتوبر

قصة معركة الفردان التى اعترف قائد إسرائيلى بأنها من أكبر أخطائه الحربية.. تبة الشجرة: معركة الاستيلاء على مركز القيادة الخاصة بالعدو

يذخر التاريخ المصرى بالعديد من الحكايات عن أبطال القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف ونصر 6 أكتوبر العظيم، إلا أن هناك عدة عمليات عسكرية خاضتها قواتنا كتبت تاريخا خاصا بها وبأسماء أبطالها لا تزال تروى حتى بعد مرور 47 عاما على حرب أكتوبر. هنا نسلط الضوء على 6 من أهم العمليات العسكرية التى خاضتها قواتنا المسلحة أصبحت منهجا عسكريا ‏يتدارسه العالم حتى الآن‎:

معركة تبة الشجرة

وقعت أحداث المعركة يوم 8 أكتوبر عام 1973، وكان الهدف الرئيسى لها هو الاستيلاء على مركز القيادة الخاصة بالعدو الإسرائيلى ‏فى تبة الشجرة، والتى تقع على مسافة 10 كم شرق قناة السويس، حيث وصلت عصر ذلك اليوم «سرية الدبابات»، واتخذت ‏تمركزها إلى أن صدرت الأوامر للقوات المصرية بركوب أفراد المشاة للدبابات بأسلحتهم ‏الخفيفة وكانت عبارة عن «الآر بى جى» والرشاش الخفيف وطقم مدفع ميكنة، وتوجهوا إلى منطقة العمليات‎.‎

وخلال المعركة أصابت القوات المصرية دبابتين للعدو، ليقرر سحب باقى الدبابات مستترا بنيران مدفعيته بعيدة المدى بوابل من نيران المدفعية من ‏مواقعها فى منطقة كثيب، ومن ثم تمكنت القوات المصرية من الاستيلاء على تبة الشجرة وحرمان العدو من إعادة السيطرة عليها ‏وإجباره على ترك جميع محتويات المركز بعد قتال شرس استمر 7 ساعات متواصلة‎.‎

معركة عيون موسى

هى إحدى معارك حرب أكتوبر التى وقعت فى منطقة عيون موسى، خلال يومى 7 و8 أكتوبر 1973. وقد كانت ‏قوات قطاع الجيش الثالث تقاتل على عمق 8 إلى 11 كيلو مترا شرق القناة، ونتج عنها انتصار القوات المصرية، حيث استطاعت الفرقة ‏‏19 مشاة بقيادة العميد يوسف عفيفى فى احتلال مواقع العدو الإسرائيلى المحصنة على الضفة الشرقية التى كان يتمركز فيها 6 ‏مدافع من عيار 155 مم، التى استخدمها فى قصف مدينة السويس خلال «حرب الاستنزاف»، ولم تتمكن القوات المصرية من القضاء ‏عليها آنذاك.

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معركة القنطرة شرق

كانت الحصون التى بناها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «القنطرة شرق»، من أقوى حصون خط بارليف، البالغ عددها سبعة ‏حصون، واستمر القتال فيها يومى 7ــ 8 أكتوبر‎.‎

وفى يوم الإثنين 8 أكتوبر، تمكنت الفرقة 18 مشاة بقيادة العميد فؤاد عزيز غالى من تحرير مدينة القنطرة شرق، بعد أن حاصرتها ‏داخليا وخارجيا ثم اقتحامها. ودار القتال فى شوارعها وداخل مبانيها حتى انهارت القوات المعادية واستولت الفرقة على كمية من ‏أسلحة ومعدات العدو بينها عدد من الدبابات، وأسرت قواتنا 30 فردا وهم كل من بقى فى المدينة وأذيع فى التاسعة والنصف من ‏مساء اليوم 8 أكتوبر من إذاعة القاهرة تحرير المدينة مما كان له أثر إيجابى كبير فى نفوس الجميع‎.‎

معركة الفردان

وقعت أحداث المعركة فى 8 أكتوبر عام 1973، حيث تصدى العميد حسن أبو سعدة، قائد الفرقة الثانية مشاة بالجيش الثانى بشجاعة لهجوم ‏لواء 190 مدرع الإسرائيلى، واستطاع الجيش المصرى حينها تدمير جميع دباباته، وأسر قائد إحدى كتائب اللواء 190 وهو ‏العقيد عساف ياجورى.

وفى خضم المعركة، اندفعت الدبابات الإسرائيلية لاختراق مواقع الجيش المصرى فى اتجاه كوبرى الفردان، بغرض الوصول ‏إلى خط القناة، وكلما تقدمت الدبابات الإسرائيلية ازداد أمل «أدان» قائد الفرقة التى يتبعها لواء «نيتكا 190 مدرع» فى النجاح، وكانت ‏المفاجأة أن الدبابات المعادية كان يتم تدميرها بمعدل سريع بنيران الدبابات المصرية والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية‎.‎

وقال عنها الجنرال «إبراهيم أدان» قائد القوة الإسرائيلية فى كتابه «على ضفتى قناة السويس»: «كان أكبر أخطائى هو هجومى فى ‏اتجاه القناة، ولم يكن أمامى مفر من ضغوطهم سوى أن أستجيب‎».

معركة المنصورة الجوية

تعد أكبر معركة جوية بعد «الحرب العالمية الثانية»، ‏معركة جوية دارت رحاها فوق مدن محافظات الدلتا المصرية فى 14 أكتوبر 1973،‎ حينها حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات الكبرى بدلتا النيل، فى كل من ‏‏«طنطا ــ المنصورة ــ الصالحية»، لكى تحصل على التفوق فى المجال الجوى، ما يمكنها من التغلب على القوات البرية المصرية، ‏ولكن بعزيمة وإصرار القوات الجوية المصرية تصدوا لها فى اليوم ذاته، وأصبح 14 أكتوبر عيدا للقوات الجوية المصرية‎ تخليدا لهذا الانتصار.

وأطلقت إسرائيل غارة كبيرة الحجم تتكون من مائة طائرة مقاتلة من نوع «إف ــ 4 فانتوم الثانية»، و«إيه 4 سكاى هاواك» لتدمير ‏قاعدة المنصورة الجوية، وقد استمرت المعركة 53 دقيقة، واشتبكت فى تلك المعركة 180 طائرة مقاتلة فى آن واحد، معظمها تابع ‏لإسرائيل‎.‎

وأسفرت المعركة عن إسقاط 17 طائرة مقاتلة إسرائيلية عن طريق 7 طائرات ميج، وإسقاط ثلاث طائرات مقاتلة مصرية فضلا عن ‏فقدان طائرتين بسبب نفاد وقودهما، وعدم قدرة طياريها من العودة إلى القاعدة الجوية، كما تحطمت طائرة ثالثة أثناء مرورها عبر ‏حطام طائرة فانتوم متناثرة فى الجو كانت قد أسقطت بواسطة تلك الطائرة‎.‎

معركة المزرعة الصينية

هى معركة نشبت بين القوات المصرية والإسرائيلية فى 15و 16 أكتوبر 1973 فى الضفة الشرقية لقناة السويس، وانتصرت القوات ‏المصرية بواسطة عناصر من الجيش الثانى المصرى، وترجع تسميتها إلى المزرعة الصينية حيث أطلقوا عليها هذا الاسم، بسبب ‏وجود أحرف صينية على مضخات هذه المحطة الزراعية.

كما ترجع أهمية المحطة استراتيجيا لوقوع الطريق المؤدى إلى أبو ‏طرطور على مرمى إطلاق النار من المزرعة.