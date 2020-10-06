السودان: اجتماعات بين أطراف اتفاق السلام السوداني من أجل تنفيذه

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن وفد الحكومة في مفاوضات السلام، دخل في اجتماعات متواصلة مع وفد "حركات الكفاح المسلح"، من أجل تنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه يوم السبت الماضي في جوبا، على أرض الواقع، حسب المصفوفة الزمنية بالاتفاق.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان صحفي، أن الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، استقبل اليوم في جوبا، رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحضور الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، في تصريح صحفي عقب اللقاء، "إننا قدمنا عرضا للرئيس سلفاكير بشأن مجريات الاتفاق والمصفوفة الزمنية الخاصة بجداول تنفيذ اتفاق السلام في وقت محدد".

وأشار دقلو إلى أن اللقاء ناقش أيضا اتفاقية سلام جنوب السودان، ومتابعة تنفيذها، موضحا أن تأخر تدريب القوات ناتج عن أسباب عديدة من بينها عدم وجود الأسلحة نسبة لحظر السلاح المفروض على جمهورية جنوب السودان.

وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جنوب السودان ولجنة الوساطة على جهودهم في إحلال السلام الشامل في السودان.

من جهته، قال رئيس لجنة الوساطة المستشار توت قلواك، إن الاجتماعات ستتواصل مع "الجبهة الثورية" للترتيب للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أبواب السلام مشرعة للجميع للحاق بركب السلام.

وأكد أن جوبا ستواصل مساعيها من أجل التفاوض مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - بقيادة عبد العزيز الحلو"، وحركة "جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور"، من أجل وحدة وأمن واستقرار السودان.