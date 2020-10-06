يوفنتوس يتأهب للمنافسة بعد تعزيز صفوفه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات

في ظل مساعي يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للموسم العاشر على التوالي، عزز النادي هجومه بالتعاقد مع فيدريكو كييزا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات التي أغلقت أمس الاثنين، لكن سيكون عليه الصمود أمام صراع الفرق المنافسة التي عززت أيضا صفوفها أملا في إزاحته من عرش الكرة الإيطالية.

وحسم يوفنتوس تعاقده مع كييزا على سبيل الإعارة من فيورنتينا أمس الاثنين ليحقق هدفا كان قد سعى له قبل عام، لكن روكو كوميسو رئيس فيورنتينا كان قد فضل حينذاك عدم إثارة غضب جماهير الفريق ببيع النجم الشاب عقب توليه رئاسة النادي مباشرة.

وتردد أن كييزا، الذي لعب أول أربعة مواسم في مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فيورنتينا، تعرض لإساءات لدى خضوعه للفحص الطبي في فلورنسا أمس الاثنين قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الإيطالي.

وتسود حالة من الغضب بين جماهير فيورنتينا إزاء صفقات كبيرة أخرى أبرمها يوفنتوس مع فيورنتينا في الماضي.

وتعد أول وأبرز تلك الصفقات تعاقد يوفنتوس مع روبرتو باجيو في عام 1990، كما تجددت حالة الغضب عند تعاقد يوفنتوس مع فيدريكو برنارديسكي في عام 2017 .

وحصل فيورنتينا برئاسة كوميسو على عشرة ملايين يورو (7ر11 مليون دولار) نظير إعارة كييزا لمدة موسمين، على أن يحصل النادي على ما بين 40 و50 يورو، طبقا لمتغيرات ترتبط بالأداء، عند تعاقد يوفنتوس مع اللاعب بعقد نهائي في عام 2022 .

ورأي كوميسو، رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الإيطالية، أن خوسيه كاييخون، الجناح ذو الخبرة الكبيرة والذي أنهى عقده مع نابولي، بديلا غير مكلف يمكنه تعويض كييزا.

وبات أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس، والذي عانى من محدودية الخيارات الهجومية لديه في بداية الموسم، لديه أربعة لاعبين يتنافسون على اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات للفريق حتى الآن.

ونجح ديان كولوسيفيكس صاحب الـ20 عامًا، المنضم إلى يوفنتوس فيأغسطس الماضي بعد التعاقد معه في يناير، في التسجيل وتقديم مستويات جيدة في بداية مشوار يوفنتوس هذا الموسم لكنه سيصبح الآن ضمن الخيارات التكتيكية لبيرلو، مع عودة النجم باولو ديبالا من الإصابة وضم ألفارو موراتا قبل أسبوعين بعقد إعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

كذلك عزز يوفنتوس صفوفه بلاعبي خط الوسط آرثر وويستون ماكيني، بينما شهد رحيل ماتيو دي تشيليو ودانييلي روجاني وجونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش وبلايس ماتويدي.

أما إنتر ميلان، الذي ربما يكون أقوى منافسي يوفنتوس هذا الموسم، فقد عزز خط وسطه بضم أرتورو فيدال كما ضم أشرف حكيمي، وعزز الدفاع بضم ماتيو دارميان وألكسندر كولاروف بعد رحيل دييجو جودين إلى كالياري.

وتعاقد أتلانتا، المتصدر الحالي للدوري، مع ألكسي ميرانتشوك وسام لامرز ، الذي سجل بالفعل هدفا للفريق، كما ضم ميلان، الذي حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى أيضا، لاعب خط الوسط الواعد ساندرو تونالي صاحب الـ20 عامًا بينما نجح نابولي في ضم المهاجم فيكتور أوسيمين الذي يتمتع بالسرعة والقوة.

وشهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، تعاقد روما مع المدافع كريس سمولينج بعقد نهائي مقابل 15 مليون يورو، بعد أن لعب للفريق في الموسم الماضي بعقد إعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كذلك تعاقد روما بيدرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، وقد حسم اللاعب فوز الفريق على أودينيزي 1 / صفر.

ويمكن لأودينيزي الآن الاستفادة من خدمات المهاجم جيرارد ديولوفيو الذي يعود إلى الدوري الإيطالي من جديد، حيث كان قد لعب لميلان في عام 2017، بينما انتقل نيكولا كالينيتش من روما إلى هيلاس فيرونا، الذي حسم تعاقده مع اللاعب من أتلتيكو مدريد الإسباني.