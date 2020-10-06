بلغاريا تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الثلاثاء، 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 5837 حالة، بينما لا يزال يوجد 930 مصابا داخل المستشفيات المختلفة في البلاد لتلقي العلاج، منهم 59 في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى بكورونا من الطواقم الطبية في بلغاريا ارتفع بمقدار 14 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ووصل الإجمالي إلى 1202 حالة.