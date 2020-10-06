محمد العريان: موضوعان يحددان مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال الاقتصادي العالمي، محمد العريان، إن الاقتصاد والأسواق يعيشان في عالمين منعزلين عن بعضهما، مشيرًا إلى أن المستقبل يحمل تحديات متعلقة بالاقتصاد.

وأضاف العريان، خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد يؤكد أنه لا يوجد أحد بمأمن، متابعًا: «ولهذا علينا أن نكون حريصين ليس فقط فيما نفعل بل وكيفية الفعل، وهذا معناه أن الاقتصاد العالمي كله سيكون أقل من الاحتياجات وأقل من الممكن».

وأوضح أن هناك موضوعان سيحددان مصير الانتخابات الأمريكية؛ الأول: هل يشعر الأمريكيون أن ترامب قد أدى عملا جيدا في إدارته لأزمة كورونا؟، والثاني: هل يثقون فيه أكثر ليقودهم تجاه تعافي اقتصادي؟، متابعا: «والآن يوجد موضوع ثالث وهو شعور الأمريكيين تجاه إصابته، هل سيصوتون تعاطفا معه، أم أنه لن يكون قادرا على الحكم بشكل جيد».

وتابع الاقتصادي العالمي: «كل ما أستطيع قوله أن هذه الانتخابات هي الأكثر غموضًا فيما أتذكره من الانتخابات السابقة».