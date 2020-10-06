بومبيو يندد بأنشطة الصين خلال لقائه حلفاء آسيويين في طوكيو

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، بشدة الصين خلال يوم من المناقشات الرباعية في طوكيو مع نظرائه الأسترالي والهندي والياباني من اجل إظهار رمزيا جبهة موحدة ضد العملاق الآسيوي.

وأعرب بومبيو ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين عن "مخاوفهما المشتركة بشأن نشاط الصين المخادع" في منطقة الهند-المحيط الهادىء. وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأبقى بومبيو على زيارته إلى اليابان على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا وإصابة الرئيس دونالد ترامب وبعض مستشاريه في البيت الأبيض، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكنه بسبب هذه الظروف، اختصر رحلته إلى آسيا ولن يتوجه إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا كما كان مخططًا في الاصل.

لكن اجتماع طوكيو "الرباعي" - وهو تكتل استراتيجي غير رسمي للولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان - ظل على جدول أعماله.

وتعد زيارة بومبيو إلى اليابان الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي كبير منذ تولي رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا مهامه في منتصف سبتمبر الماضي، والذي من المقرر أن يجتمع أيضًا مع بومبيو اليوم الثلاثاء.

وقال بومبيو اليوم الثلاثاء "في أول بيان له بعد توليه منصبه، وصف السيد سوجا منطقة الهند-المحيط الهادىء الحرة والمفتوحة بأنها + حجر الأساس للسلام والاستقرار الإقليميين + اوافق تماما على ذلك".

وتابع قبل لقائه مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي "أود فقط أن أضيف أن حجر الزاوية لهذا الأساس هو العلاقة الأمريكية اليابانية، والأمن والازدهار الذي جلبته لشعبينا".

تم تشكيل تكتل "الرباعية" الذي عقد اجتماعا لأول مرة في عام 2019 في نيويورك، بتشجيع كبير من قبل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي كان سوجا مستشارا وفيا له. لكن هذا التكتل يبدو في الوقت الحالي رمزيا بشكل أساسي.

قبل مغادرته إلى طوكيو، توقع بومبيو "بعض الإعلانات المهمة" في نهاية هذه التبادلات الرباعية، لكنه اشار إلى أنها لن تتم إلا بعد عودة الوزراء إلى بلدانهم والتشاور مع قادتهم.

ويواجه بومبيو وإدارة ترامب بشدة الصين في قضايا الأمن والتجارة والتكنولوجيا. كما تدهورت علاقات نيودلهي وسيدني مع بكين بشدة في الأشهر الأخيرة.

ولم تخف بكين رأيها بشأن "الرباعية"، حيث حثت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي الدول على تجنب "المجموعات المغلقة والحصرية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين "نأمل أن تتمكن الدول المعنية من المضي قدما انطلاقا من المصالح المشتركة لدول المنطقة وأن تفعل المزيد من الأمور التي تعزز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وليس العكس".

من ناحية أخرى، تعتبر طوكيو أن هذا اللقاء يبدو أشبه بعمل توازن، حيث كان سوجا حريصا على مراعاة الصين ، كما كان آبي من قبله.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أمس الاثنين، عزمه على تعزيز "الرباعية"، مع بناء "علاقات مستقرة مع الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا والصين".