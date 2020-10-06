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نتيجة فحص كورونا للمستشار النمساوي «كورتس» جاءت سلبية

المستشار النمساوي سباستيان كورتس
المستشار النمساوي سباستيان كورتس
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:47 ص

 أفادت وكالة الأنباء النمساوية بأن نتيجة اختبار المستشار النمساوي زيباستيان كورتس ونائب المستشار فيرنر كوجلر ذات الصلة بالكشف عن فيروس كورونا، جاءت سلبية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وخضع المسؤولان للاختبار بعد أن تبين أن أحد مساعدي كورتس كان مصابا.

وألغى المستشار النمساوي ونائبه كل مواعيدهما على إثر ذلك.

وأعلن ديوان المستشارية النمساوية يوم الاثنين أن آخر مرة اختلط فيها كورتس وكوجلر بهذا الموظف كانت يوم الأربعاء الماضي.

وتابع الديوان أن الموظف كان قد أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت نتيجته سلبية مساء الثلاثاء الماضي.

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