جلسة دعم من رموز الزمالك لرئيس النادي

ينظم عددا من رموز نادي الزمالك ونجومه السابقين جلسة ظهر الأربعاء من أجل دعم وتأييد مرتضى منصور رئيس النادي، بعد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات من اللجنة الأولمبية.

وتأتي تلك الجلسة بعد حملة تضامن من بعض النجوم السابقين مع النادي ورئيسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب توقيت الإيقاف الواقع عليه، والذي يرون أنه سيضر بمصلحة القلعة البيضاء، خاصة قبل أيام من المواجهة المرتقبة لفريق الكرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، والمحلل بقناة النادي، وطارق يحيى مدرب الفريق السابق، أن النجوم القدامى يقع على عاتقهم دور كبير في مساندة رئيس النادي باعتباره الرمز وصاحب الإنجازات.