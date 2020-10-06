الصينيون يبدأون السفر من جديد خلال الأسبوع الذهبي في ظل تراجع إصابات كورونا

بدأ مئات الملايين من الصينيين السفر من جديد، بينما تحتفل البلاد بالعطلة الوطنية السنوية، وذلك بعد تسعة أشهر من تفشي وباء كورونا في الصين.

ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات خلال "الأسبوع الذهبي" الحالي إلى 600 مليون رحلة، في ظل عدم تسجيل السلطات الصينية لأي إصابات محلية جديدة منذ أسابيع، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم الثلاثاء.

ويمثل عدد الرحلات المتوقعة ما يتراوح بين 70 و80 بالمائة من عدد الرحلات التي تم تسجيلها في العام السابق.

وعلى الرغم من وجود توقعات بأن تخسر صناعة السياحة العالمية أكثر من تريليون دولار هذا العام، عادت رحلات السفر - بصورة كبيرة - إلى طبيعتها في الصين.

وقد تمكنت الصين من السيطرة على الفيروس من خلال اتخاذ إجراءات صارمة، مثل إغلاق المدن الكبرى وفرض إجراءات العزل الصارمة وحظر الدخول. ويتم حاليا الإبلاغ عن حالات الاصابة القادمة من الخارج فقط.