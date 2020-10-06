رئيس وزارء بريطانيا يتعهد بإعادة بناء بلاده بعد أحلك اللحظات جراء كورونا

وعد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الثلاثاء بإعادة بناء الأمة بعد "أحلك اللحظات" الخاصة بفيروس كورونا أو كوفيد-19 بسياسات جديدة خاصة بالتعليم منها التدريس الفردي ودعم أفضل لمنازل الرعاية الخاصة بكبار السن وحملة لبناء المساكن ومليارات الجنيهات لمشاريع البنية التحتية الجديدة.

وفي خطاب ألقاه في مؤتمر حزب المحافظين عن بعد في الاستوديو، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستستغل الأزمة لخلق دولة أفضل، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال جونسون: "بعد كل ما مررنا به، لا يكفي مجرد العودة إلى الوضع الطبيعي. لقد فقدنا الكثير. لقد حزننا كثيرًا".

وأضاف: "لقد مررنا بالكثير من الإحباط والمصاعب لمجرد تسوية الوضع الحالي - لدفع الناس للاعتقاد بأن الحياة يمكن أن تستمر كما كانت قبل هذا الفيروس".

وفي الخطاب الذي كان مليئًا بالتفاؤل، قال جونسون إن بريطانيا ستقضي على الفيروس "تمامًا كما حدث دائماً في هذا البلد للغزاة الأجانب على مدار الألف عام الماضية".

وبدأ رئيس الوزراء بعض التعليقات الحزينة حول عدم وجود جمهور لخطابه، وقال جونسون: "لا يوجد أحد يصفق أو يعبر عن ضيق. أنا لا أعرف ما حدث لكم، لكن كان لدي ما يكفي من هذا المرض الذي يهاجم الكثير من أعظم الأشياء في بلدنا مثل الحانات والأندية وملاعب كرة القدم والمسارح واللقاءات بين البشر وما يدفع إلى الإبداع في اقتصادنا".

كما كشف عن مقدار الوزن الذي فقده منذ إصابته بـكوفيد-19 وهو حوالي 26 رطلاً. وقال مازحا: "سأواصل هذا النظام الغذائي، لأنه عليك البحث عن البطل الموجود بداخلك".

وبدا أن جونسون يعطي تلميحًا إلى التخفيضات الضريبية طويلة الأجل، مؤكداً أنه يريد أن يرى بريطانيا "اكثر قدرة على المنافسة".

كما بدا أن هذا يتعارض مع ما قاله وزير الخزانة ريشي سوناك عن الموازنة في خطابه في المؤتمر أمس، وقد رفض هذا الصباح استبعاد زيادة الضرائب. قال سوناك: "لا يمكنني التعليق على السياسة الضريبية المستقبلية بعيداً عن الأحداث المالية".

وأشاد رئيس الوزراء بدور القطاع الخاص خلال الوباء، قائلا: "نحن بحاجة إلى جعل هذا أفضل بلد لبدء عمل تجاري، وأفضل مكان للاستثمار".