محافظ كفر الشيخ: تأهيل وتبطين 6 ترع بالمحافظة

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع ضمن المشروع القومي لتبطين الترع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال التأهيل والتبطين، وتفقدالمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري ،و كريم السماحي، مدير ادارة التدريب بديوان عام المحافظة، والمتدربون بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، محمد على عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، أعمال تبطين ترعة العباسية بمركز الرياض بطول9 كم بداية من مصرف نمرة 7.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تابع صب الخازوق رقم٥و٦بالمخدة الاخيرة لعملية إحلال وتجديد كوبري ك ٦.٢٠٠على ترعة ذيل القاصد ،وجاري تأهيل ترعة الحلافى التابعة لهندسة ري سيدى غازي، وتأهيل ترعة المربط بمركز الرياض ،وتبطين ترعة الوصلة الثانية للملاحة بالرياض،و تبطين ترعة العباسية مركز الرياض بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، بالإضافة لتبطين ترعة الزاوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجماليه، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين. وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقري ومراكز المحافظة.