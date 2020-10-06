 أمين التعاون الخليجي يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السعودية والبحرين وعُمان - بوابة الشروق
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أمين التعاون الخليجي يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السعودية والبحرين وعُمان

التعاون الخليجي - ارشيفية
التعاون الخليجي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:53 م
التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي المعين حديثاً لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان باتريك سيمونيه.

وذكرت وكالة الأنبتء السعودية "واس" أنه جري خلال اللقاء استعراض سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تحت إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما في عام 1988 كما نوقش آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السفير تعازي الاتحاد الأوروبي بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، منوها بدوره الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومساهمات الفقيد الإنسانية والتنموية.

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