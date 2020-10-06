ربيع ياسين: لا أمانع العمل في الزمالك وبيراميدز

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، أنه لا يمانع تدريب الزمالك أو بيراميدز إذا وصل له عرض، مشيرًا إلى أن اختيار الجنوب إفريقي، مدرب للقلعة الحمراء اختيار جرئ جدا.

وقال ياسين، في تصريحات إذاعية، عبر "نجوم إف إم": "بكل تاكيد الزمالك فريق كبير محليا وافريقيا، وابناءه الأحق بالعمل فيه، ولكن إذا وصل لي عرض تدريبي من الأبيض سأوافق عليه، عادي جدا".

وتابع: "وإذا وصل لي عرض من بيراميدز أيضا سأوافق، ما انا مش هقعد في البيت".

وواصل: "انا مع عودة حسام حسن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق للعمل بالقلعة الحمراء، فهو قيمة وتاريخ كبير، وعودته ممكنة ولكن لابد من إدارة الملف بشكل جيد ومدروس".

وأردف: "أي مدرب يتعاقد معه الأهلي سوف ينجح، لنجاح المنظومة، لم أكن مقتنع بالسويسري رينيه فايلر على الناحية الفنية، لم يكن لديه أي جديد يقدمه للأحمر، والفريق معه لم يظهر أي إبداع".

واختتم تصريحاته، معلقا على تولي بيتسو موسيماني تدريب الأهلي، قائلا: "اختيار جريء جدا".