جنرال إلكتريك تتوقع توجيه اتهامات لها من جانب هيئة سوق المال الأمريكية

ذكرت مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية العملاقة أنها قد تواجه قريبا جدا اتهامات بارتكاب مخالفات من جانب هيئة سوق المال الأمريكية، في أعقاب التحقيقات التي أعلن عنها في وقت سابق.

وبحسب بيان أرسلته جنرال إلكتريك إلى البورصة الأمريكية فإن العاملين في هيئة سوق المال وجهوا إليها اخطارا يوم 30 سبتمبر الماضي يشير إلى تلقيهم توصية باتخاذ إجراء قضائي مدني ضدها بسبب مخالفات محتملة لقواعد التعامل في الأوراق المالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جنرال إلكتريك كانت قد أعلنت في أوائل 2018 عن تحملها نفقات بلغت حوالي 2ر6 مليار دولار متعلقة بمحفظة وثائق تأمين قديمة للرعاية طويلة المدى، مما دفع هيئة سوق المال إلى فتح تحقيق معها. كما تحقق الهيئة في احتمال وجود نفقات غير مناسبة في قطاع معدات الطاقة التابع لمجموعة جنرال إلكتريك.

وقالت جنرال إلكتريك في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها "تعاونت بالكامل مع تحقيق هيئة سوق المال المتعلق بممارسات الاحتياطي في فرع التأمين التابع لنا، كما أعلنت عنها في 2018".

وأضافت الشركة "نحن نختلف بشدة مع توصية مسؤولي هيئة سوق المال وسوف نرد على ذلك رسميا من خلال قناة الإخطار المقررة".