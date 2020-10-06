جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل لـ304 آلاف و673 والوفيات 9554

أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 304 آلاف و673 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9554 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 265 ألفا و624 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.

وفي سياق متصل، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء، 2639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا بذلك عتبة 2600 إصابة للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، وذلك بعد أن سجل المعهد يوم الجمعة الماضي 2673 إصابة جديدة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 303 آلاف و258 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9546 حالة، بزيادة قدرها 12 حالة مقارنة بأمس الاثنين. وبلغ عدد المتعافين 265 ألفا و600 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 1.21، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.