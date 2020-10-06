بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا وسط تزايد الحالات

شددت بلجيكا إجراءاتها الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا وسط زيادة في حالات الإصابة، حيث لا يتم السماح للمقيمين الآن إلا بالتواصل مع 3 أشخاص خارج أسرهم فقط عن قرب شهريا.



وأعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو القواعد الجديدة اليوم الثلاثاء، على أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل. ومن المقرر بصورة مبدئية أن يتم تطبيقها لمدة شهر واحد.



ويسمح لأربعة أشخاص فقط بالجلوس معا في الحانات والمقاهي، وسيتم فرض حظر تجول عند الساعة 11 مساء على تلك الأماكن.



وقال دي كرو إنه يوصى بشدة بالعمل من المنزل.



وكتب دي كرو عبر موقع تويتر: "الوضع مع فيروس كورونا في بلادنا خطير ومقلق. إن انتشار الفيروس يتسارع. ويجب أن نوقفه".



وسجلت بلجيكا حوالي 2300 حالة إصابة جديدة بكورونا يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، بزيادة قدرها 48 بالمئة عن الأيام السبعة التي سبقتها. وتضررت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة بشدة جراء الجائحة في الربيع.