متدربو البرنامج الرئاسى يشاركون محافظ الدقهلية متابعة عملية تلقي طلبات التصالح

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كلف أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بتفقد الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة ويرافقه أسماء النقراشى ومحمود راشد وأحمد مختار متدربى البرنامج الرئاسى والمحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة.

وشملت جولة نائب المحافظ ومرافقوه تفقد المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لحى غرب المنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل فى تلقى طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون والاطمئنان على تنفيذ وسائل وإجراءات التيسير على المواطنين وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لتقديم طلباتهم.

كما تفقد الحملة الميكانيكية ومتابعة العمل بها، وكذا تم المرور على المخازن الخاصة بالحى، ووجه نائب المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الحملة الميكانيكية والمخازن ورفع التراكمات منها.

وفى ذات السياق تفقد نائب المحافظ، منطقة المجزر وشوارعها للاطمئنان على مستوى النظافة وأعمال رفع القمامة.