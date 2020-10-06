قال اللواء أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء تتزايد، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من ملف التصالح بالكامل بنهاية فترة السماح التي أتاحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 30 أكتوبر.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الاثنين، أن المحافظة سمحت باستقبال طلبات التصالح بالوحدات القروية؛ لتخفيف الزحام عن المراكز التكنولوجية في المدن.

ولفت إلى أن الأعداد كانت تتخطى الألف في المراكز التكنولوجية، متابعًا: «ربطنا بينها وبين الوحدات القروية وسهلنا الإجراءات في المركز القروي وتتم مراجعتها في مجلس المدينة».

وأشار محافظ الفيوم إلى التعامل مع بعض الممارسات الفردية، موضحًا: «لاحظنا خلال فترة تنفيذ القانون محاولة أحد الموظفين التربح من الأمر وتم تحوليه إلى النيابة العامة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد المراكز التكنولوجية فَرَض رسومًا إضافية».

وأكد أن المحافظة أعادت تسعير متر التصالح ببعض الأماكن بعد تلقي شكاوى من المواطنين، مؤكدًا أن حصول المواطن على حقه اللازم وتقدير المخالفة دون إجحاف هم المحافظة الأول والأخير.